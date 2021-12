Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrskontrollaktion der Polizei St. Wendel in der "Vorweihnachtszeit"

Bild-Infos

Download

St. Wendel (ots)

Um die Sicherheit auf den Straßen im Bereich des Zuständigkeitsbereichs der PI St. Wendel zu erhöhen werden stetig Verkehrskontrollen durch die Polizei durchgeführt. Auch in Zeiten von "Corona-Pandemie" muss die Verkehrssicherheit in einem hohen Maße weiter gewährleistet bleiben. Auch und insbesondere in der Vorweihnachtszeit werden von der Polizei daher Verkehrskontrollen im Rahmen von größeren Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Eine solche größere Verkehrskontrolle wurde in den Abendstunden des 09.21.2021 von der Polizei St. Wendel in Zusammenarbeit mit Verkehrspolizeiinspektion des Saarlandes durchgeführt.

Im Rahmen dieser Überwachungsmaßnahmen wurden an diesem Abend mehrere Einzelkontrollen im Bereich der Stadt St. Wendel und der Gemeinde Tholey durchgeführt.

Bei diesen Kontrollen wurden dann auch eine Reihe von Verstößen festgestellt. So wurden unter anderem Verstöße bezüglich des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Benutzung des Mobiltelefons, Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Mängel der Fahrzeugbeleuchtung festgestellt und geahndet.

Darüber hinaus wurden die Verkehrsteilnehmer auch auf die allgemeinen Gefahren im Straßenverkehr und insbesondere des Fahrens unter Alkohol- und Drogenwirkung hingewiesen und sensibilisiert.

Da es jahreszeitgemäss derzeit auch vermehrt zu winterlichen Straßenverhältnissen gekommen ist und damit die Unfallgefahren steigen, weist die Polizei St. Wendel zudem auch nochmals auf die Wintergefahren von Eis und Schneeglätte hin und appelliert an die Verkehrsteilnehmer um witterungsangepasste Fahrweise und verkehrssichere und wintergerechte Zustände der Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell