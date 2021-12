Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeugenaufruf nach Erstellung von Phantomzeichnungen zu eingestellten Pressebericht der PI St. Wendel vom 03.11.2021 "Gewaltsame Auseinandersetzung vor Gesundheitsschule in St. Wendel"

St. Wendel (ots)

Im Nachgang zu dem am 03.11.2021 bereits an den Presseverteiler weitergegebenen Bericht der PI St. Wendel konnten mittlerweile auf Grund von Zeugenaussagen Phantomzeichnungen der beiden Täter gefertigt werden. Diese hatten den unten Angestellten bei diesem Vorfall schwer verletzt. Die Ermittlungen der Polizei St. Wendel dauern weiter an. Mittlerweile konnten Phantomzeichnungen" der beiden Täter erstellt werden. Diesbezüglich werden jetzt Zeugen gesucht, die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können

Die eingestellte Pressemitteilung der PI St. Wendel vom 03.11.2021 wird nochmals übersandt. "Gewaltsame Auseinandersetzung vor Gesundheitsschule in St. Wendel"

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem gewaltsamen Übergriff in der Dechant-Gomm-Straße, in St. Wendel. Hierbei wurde ein Angestellter der Caritas-Akademie für Gesundheitsberufe Saar (ehem. Wingertschule) von zwei unbekannten männlichen Personen gewaltsam angegriffen und zu Boden geschlagen, wonach weiterhin auf den am Boden liegenden eingetreten wurde. Zur Tatzeit, am Dienstagmorgen gegen 06:00Uhr, kam der Angestellte zur Caritas-Akademie und stellte hierbei die zwei männlichen Personen vor dem Schulgebäude fest. Nachdem er die beiden, vermutlich alkoholisierten Personen aufgefordert hatte das Schulgelände zu verlassen und ihren Unrat einzusammeln, begab er sich in das Schulgebäude. Als er sich kurze Zeit später auf den in der Dechant-Gomm-Straße befindlichen Parkplatz begab, wurde er von den beiden Männern attackiert und verletzt. Die beiden Männer flüchteten unerkannt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an "

