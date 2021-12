Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Tholey OT Sotzweiler

Tholey (ots)

Am Samstag, dem 04.12.2021, kam es in der Zeit zwischen ca. 18:00 Uhr und ca. 23:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bonner Straße in Sotzweiler. Bislang unbekannte Täter hebelten die Haustür des Anwesens auf und gelangten so uns Innere. Hier wurden in mehreren Räumen Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Genaue Angaben zu dem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit außer Haus.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell