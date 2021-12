Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW auf Parkplatz in St. Wendel zerkratzt

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 02.12.2021, wurde auf einem Parkplatz in der Linxweiler ein PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen grauen VW-Golf-Variant, der auf dem oben genannten Parkplatz in der Nähe des dortigen Schuhdiscounters im Zeitraum zwischen 05.00 Uhr und 15.30 Uhr abgestellt war. In diesem Zeitraum wurde der Lack des PKW's zerkratzt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Sachbeschädigung machen können.

