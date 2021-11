Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Hasborn

Tholey (ots)

Am Samstag, 27.11.2021, gg. 23.35 Uhr, wurde in der Gartenstraße ein Schildermast umgefahren. Zuvor war ein bisher unbekannter PKW-Fahrer von der Hauptstraße kommend in die Gartenstraße abgebogen und war kurz nach der Einmündung gegen den o.g. Schildermast gestossen. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Unfallfahrzeug wurde bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Es wurden Teile dieses Fahrzeugs an der Unfallstelle gefunden. Auf Grund der aufgefundenen Teile müsste es sich bei dem unfallbeschädigten PKW um einen graufarbenen Ford-Focus handeln.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, beziehungsweise zu dem oben genannten Fahrzeug machen können.

