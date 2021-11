Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel-Marth

St. Wendel (ots)

Am Montag, 29.11.2021 wurde in St. Wendel-Marth ein abgestellter PKW beschädigt. Bei diesem PKW handelt es sich um einen Audi A 8, der in der Osterbachstraße in Richtung Niederkircher Straße abgestellt war. Gegen 07.00 Uhr wurde er dann von einem vorbeifahrenden PKW beschädigt. Dieses entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Der vorliegende Verkehrsunfall wurde allerdings von einem Zeugen wahrgenommen. Allerdings konnte dieser Zeuge nur teilweise Angaben zu dem Verursacher machen, da das Fahrzeug bei Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs war. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher in Richtung B 420. Es ist bisher nur bekannt, dass es sich um ein "kleines dunkles Auto" gehandelt haben soll. Die Polizei St. Wendel hofft auf Zeugen, denen das unbeleuchtete Fahrzeug ebenfalls aufgefallen ist und die unter Umständen weitergehende Angaben zu dem PKW machen können.

