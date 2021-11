Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Hasborn-Dautweiler

66636 Tholey-Hasborn (ots)

Am Samstagabend, den 27.11.2021 kam es gegen 23:30 Uhr in der Gartenstraße in Hasborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Verkehrsschild kollidierte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um einen silbernen bzw. grauen Ford Fusion (Baujahr 2004-2012) gehandelt haben müsste, wobei durch die Kollision Beschädigungen im linken Frontbereich entstanden sind.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

