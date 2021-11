Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus in Tholey

66636 Tholey, Metzer Straße (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021 kam in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in der Metzer Straße in Tholey. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit außer Haus. Die bislang unbekannten Täter entwendeten eine hochwertige Armbanduhr sowie div. Schmuck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden und das Anwesen fluchtartig verließen. Vermutlich handelte es ich um 2 Täter, eine nähere Beschreibung ist jedoch nicht bekannt.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell