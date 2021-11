Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel-Hoof

St. Wendel (ots)

Am 21.11.2021 wurde festgestellt, dass im Bereich "Neue Straße" in St. Wendel-Hoof eine Leitplanke stark beschädigt war. Nach ersten Ermittlungen hat sich dort ein Verkehrsunfall durch einen PKW ereignet, welcher die Neue Straße am Morgen des 20.11.2021 aus Richtung Niederkirchen kommend befahren hatte.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel