Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Samstag, 20.11.2021, gg. 09.15 Uhr, wurde in der Marienstraße ein PKW der Marke Ford Focus mit "Birkenfelder Kreiskennzeichen" beschädigt, der am rechten Fahrbahnrand der Marienstraße abgestellt war. Die Beschädigung wurde durch einen unbekannten PKW-Fahrer verursacht, welcher die Marienstraße von der Balduinstraße kommend befahren hatte. Dieser entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell