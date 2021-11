Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Raubdelikt auf dem Wendelinusradweg in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am 23.11.2021, im Zeitraum zw. 00.15 Uhr und 00.35 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt auf dem Wendelinusradweg in St. Wendel. Unter derzeit noch nicht genau feststehenden Umständen hatten sich dort 2 Heranwachende aus der Gemeinde Nohfelden mit einem Heranwachsenden aus der Gemeinde Marpingen zur Nachtzeit verabredet um dort Gegenstände zu übergeben. Hierzu begaben sich die o.g. Personen von dem Zugang, "Höhe Brücke Kelsweiler Straße", ein Stück auf die Wendelinusradstrecke in Rtg. Bliesen. Nach Angabe einer der o.g. Personen sollte auf diesem dunklen Teilstück des o.g. Radwegs die Übergabe der noch nicht weiter benannten Gegenstände erfolgen.

Als sich die o. g. Männer dann in einem sehr dunklen Bereich des Radweges befanden, kamen plötzlich 2 vermummte Männer aus dem dortigen Graben auf diese zugesprungen. Sie bedrohten zwei der o.g. Heranwachsenden unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Stockes und forderten die Herausgabe des mitgeführten Bargelds.

Um die Forderung zu untermauern, schlug einer der Maskierten mit dem Stock gegen den Körper eines der o.g. Heranwachsenden, wobei dieser verletzt wurde. Daraufhin händigten die Geschädigten ihre Geldbeutel den Täten aus und diese entnahmen Bargeld aus den Geldbeuteln. Nach Erhalt der Beute ließen die Täter die Geschädigten weglaufen.

Wohin die Täter dann letztendlich geflüchtet sind, ist derzeit nicht bekannt.

Nach derzeitigen Stand wurde ein Geldbetrag von ca. 125 Euro geraubt. Die Tat wurde zunächst nicht bei der Polizei gemeldet. Erst am späten Vormittag wurde die Tat, bei der es sich um eine räuberische Erpressung handeln dürfte, bei der Polizei St. Wendel angezeigt.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Die beiden Täter konnten nur grob wie folgt beschrieben werden. 1. Täter: ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und muskulös, bewaffnet mit silberfarbener Schusswaffe und einem Holzstock 2. Täter: ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und stämmig, leicht gelockte kurze Haare. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können beziehungsweise entsprechende auffällige Beobachtung in der näheren Umgebung, wie etwa unter Umständen auf den dortigen Parkplätzen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell