Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruchsdiebstahl aus einer Lagerhalle

Namborn OT Gehweiler (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch, 17.11.21, 15 Uhr, bis Samstag, 20.11.2021, 10:30 Uhr, sind ein oder mehrere unbekannte Täter in eine als Garage und Werkstatt genutzte Lagerhalle in der Hirsteiner Straße in Namborn OT Gehweiler eingebrochen und haben versucht, aus den dort abgestellten Pkw die Katalysatoren auszubauen. Aus bislang unbekannten Gründen wurde allerdings vom Tatvorhaben abgelassen und die Örtlichkeit unverrichteter Dinge verlassen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

