Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzten in Hofeld-Mauschbach

Namborn (ots)

Am Donnerstag, 18.11.2021, gg. 11.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schlossstraße in Hofeld-Mauschbach. Dort befuhr eine PKW-Fahrerin die Schlossstraße in Richtung "Allerburg". An der Einmündung zur Straße "Am Schlossberg" wollte sie in diese abbiegen. Ein nachfolgender PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den verkehrsbedingt anhaltenden PKW auf. Eine Insassin wurde bei diesem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es dort kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell