Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Geldbeuteldiebstahl aus Handtasche mit anschließender Geldabhebung in Tholey

Tholey (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei St. Wendel wurden in der letzten Zeit vermehrt Geldbeuteldiebstähle in Discountern zur Anzeige gebracht.

So hat sich diesbezüglich am 09.11.21, 16.00 Uhr, ein solcher Diebstahl in einem Discounter in der St. Wendeler Straße in Tholey ereignet. Dort war eine Seniorin zum Einkaufen und hatte ihre Handtasche hierbei über die Schulter gehängt. In dieser Handtasche befand sich unter anderem auch ihr Geldbeutel. Als sie nach dem Einkauf an der Kasse ihren Geldbeutel aus der Tasche nehmen wollte, bemerkte sie, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet worden war und der Geldbeutel aus der Tasche fehlte. Es muss davon ausgegangen werden, dass unbekannte Täter zuvor die Tasche von der Seniorin unbemerkt geöffnet und den Geldbeutel gestohlen hatten. In dem Geldbeutel der Frau befand sich ein hoher Geldbetrag und unter anderem auch die EC-Karte der Frau. Im vorliegenden Fall wurde dann nach dem Geldbeuteldiebstahl auch noch die EC-Karte der Frau eingesetzt. Mit dieser wurde nämlich an einem Geldautomaten in der Nähe kurz danach auch noch Bargeld vom Konto der Frau abgehoben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Anlassbezogen wird diesbezüglich nochmals vor Diebstählen aus Handtaschen gewarnt. Taschen sollten bei Einkäufen möglichst so getragen werden, dass keine andere Person an diese herankommt und Wertsachen herausnehmen kann.

Anzuführen ist zudem, dass solchen Diebstählen oftmals auch ein Ablenkungsmanöver, wie etwa ein Ansprechen, vorausgeht. Nicht selten werden solche Diebstähle auch von mehreren Personen zusammen verübt. Weiterhin wird auch davor gewarnt nicht zu viel Bargeld zum Einkaufen mitzunehmen.

Unbedingt vermieden werden sollte es Geheimzahlen für Geld oder EC-Karten zusammen mit diesen Karten aufzubewahren.

Zum vorliegenden Diebstahl selbst sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die hierzu Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell