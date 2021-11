Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Baucontainer in St. Wendel-Hoof

St. Wendel (ots)

Zwischen Mittwoch, 10.11.2021, 17.00 Uhr, und Freitag, 12.11.2021, wurde in der Bruchwiesenstraße in einen Baucontainer eingebrochen. Hierzu brachen der oder die unbekannten Täter an dem Container ein Schloss auf und verschafften sich so Zugang zu diesem Lagerraum. In dem Raum suchten sie nach Wertsachen. Ob und was sie gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die gegebenenfalls auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell