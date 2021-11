Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Baumaterialien von Baustelle in Oberkirchen

Freisen (ots)

Am Dienstag, 09.11.2021, wurde festgestellt, dass von der Baustelle eines im Bau befindlichen Seniorenheims in der Schwimmbadstraße eine größere Menge an Dämmungsmaterial entwendet worden war. Dort drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf das Baustellengelände ein und stahlen das oben genannte Dämmungsmaterial. Der Schaden durch den Diebstahl wird derzeit zwischen 1000 und 1500 Euro geschätzt. Das Material dürfte über die Rückseite der Baustelle mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen dem 05.11.2021 und dem 09.11.2021 eingegrenzt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

