Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Einfamilienhaus in Tholey-Bergweiler

St. Wendel (ots)

Am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sotzweilerstraße in Tholey-Bergweiler ein. Der oder die Täter hebelten im Tatzeitraum ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Anwesen, wo diverse Räume nach Wertgegenstände durchsucht wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die PI St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell