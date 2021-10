Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand eines Pkws

Marpingen - Alsweiler (ots)

Am Samstag, gegen 15:50 Uhr, vernahm ein Pkw-Fahrer während der Fahrt von Marpingen nach Alsweiler Knalllaute an seinem Fahrzeug. Daher hielt er in Alsweiler an um den Geräuschen nachzugehen. Als er ausstieg schlugen bereits die Flammen unter dem Fahrzeug hervor. Der Fahrer sowie Beifahrerin und zwei Kinder konnten sich unbeschadet aus dem Auto retten. Der Pkw geriet im Anschluss in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Während den Lösch- und Abschlepparbeiten musste die Tholeyer Straße in zwischen dem Verkehrskreisel und der Fußgängerampel in Fahrtrichtung Tholey für mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell