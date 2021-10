Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Stoßstange an geparkten Pkw entwendet

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Schillerstraße in St. Wendel im Bereich des Hotels "le Journal" an einem geparkten VW Golf die vordere Stoßstange abmontiert und entwendet. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die PI St. Wendel

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell