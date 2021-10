Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Tholey

Tholey (ots)

Bereits am Freitag, 29.10.2021, gegen 19:30 Uhr kollidierte ein Fahrzeugführer auf der B 269, am Ortsausgang Tholey in Fahrtrichtung Sotzweiler, mit einer Verkehrsinsel. Nach dem Zusammenstoß entfernte der Fahrer noch Fahrzeugteile von der Fahrbahn und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Bei dem im Frontbereich beschädigten Pkw handelte es sich um einen grauen Toyota Auris. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der PI St. Wendel in Verbindung zu setzen.

