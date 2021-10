Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Marpingen

Marpingen (ots)

In der Zeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr am heutigen Tag (28.10.2021) wurde der Außenspiegel eines in der Urexweiler Straße in Marpingen am Fahrbahnrand geparkten silbernen Dacia Logan eines 62jährigen Mannes aus Urexweiler beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug muss im Vorbeifahren den Außenspiegel des Dacia gestreift haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der PI St. Wendel in Verbindung zu setzen.

