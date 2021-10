Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrer eines weißen Peugeot

B 41, Neunkirchen (ots)

Am 26. Oktober 2021 um kurz nach 12:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer (29 Jahre aus Saarbrücken)auf der B 41 zwischen Westspange und Verkehrskreisel Sinnerthal ein weißen Peugeot, der direkt vor ihm über eine Strecke von mehreren einhundert Metern die Gegenfahrbahn befuhr. Hierbei gefährdete der Fahrer des Peugeot die Insassen mehrerer Fahrzeuge. Das Fahrzeug konnte durch die Polizei gestellt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 83jährigen Mann aus der Gemeinde Marpingen. Zeugen gaben an, dass es sich bei den gefährdeten Verkehrsteilnehmern um die Fahrer von einem weißen VW up und einem schwarzen Mercedes (V-Klasse) gehandelt haben muss. Beide wollten zum Zeitpunkt der Verkehrsgefährdung zwei Linienbusse überholen. Die Polizei bittet die Fahrer der beiden Fahrzeuge sowie der Linienbusse und auch mögliche weitere Zeugen sich bei der aufnehmenden Polizeidienststelle (PI St. Wendel) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell