Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall mit Flucht

St. Wendel (ots)

Eine Frau (23 Jahre) aus Ottweiler parkte ihren blauen BMW auf dem Parkplatz neben der evangelischen Kirche in der Wendalinusstraße in St. Wendel am 25.10.2021 zwischen 16:00 Uhr und 23:25 Uhr. In dieser Zeit ist, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die Stoßstange des Fahrzeuges durch ein anderes Auto touchiert worden. Weißer Lackantrag des Fahrzeuges wurde an der Stoßstange festgestellt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell