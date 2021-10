Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Entwendeter Grabstein Meldung vom 25.10.21 14:26 !Nachtrag!

Hasborn-Dautweiler (ots)

Gemeldet wurde, dass am Samstag 23.10.2021 zwischen 12:00 und 12:30 ein Grabstein auf den Friedhof in Hasborn Dautweiler entwendet wurde. Nach Ermittlungen der PI St. Wendel stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Verwechselung der Grabstätte gekommen war. Der fälschlich abmontierte Grabstein wird ordnungsgemäß wieder an seinem Platz verbracht und aufgestellt.

