Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Entwendeter Grabstein!

Hasborn-Dautweiler (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr fuhr ein LKW mit Saarlouiser Kreiskennzeichen den Friedhof in Hasborn-Dautweiler an und transportierte unberechtigterweise einen Grabstein ab.

Drei Männer mit "grünen Anzügen" so eine Zeugin aus Hasborn, luden hier einen Grabstein samt Grabdekoration eines Friedhofgrabs mit dem Kran auf den LKW und fuhren davon.

Die Bezugspersonen zu dem Grabe gaben an, dass sie keine Erlaubnis zum Entfernen des Grabsteins gegeben hätten.

Evtl. liegt hier eine Verwechselung vor. Der Grabstein hat einen Wert von ca. 4000 Euro.

Erste Ermittlungen der PI St. Wendel führten hier jedoch zu keinem Ergebnis. Hinweise bitte an die PI St. Wendel

