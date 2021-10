Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung bzw. Vandalismus an Ampelanlage in St. Wendel

66606 St. Wendel, Werschweilerstraße/Schorlemerstraße (ots)

In der Nacht von Samstag, den 23.10.2021 auf Sonntag, den 24.10.2021 kam es im Einmündungsbereich Werschweilerstr./Schorlemerstr., an der Ampelanlage am Wendalinum-Gymnasium, zu einem Vandalismusschaden. Bislang unbekannte Täter rissen bzw. hebelten zunächst mehrere Verkehrsschilder aus dem Boden, mit diesen sie dann auf die Ampelanlage (Fußgängerampel), die in der Werschweilerstraße vor dem Wendalinum-Gymnasium steht, einschlugen. Die Ampelanlage wurde hierbei massiv beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Hinweise telefonisch unter 06851 / 898-0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

