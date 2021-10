Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl in die Filiale der Bäckerei Gillen in Gronig

66649 Oberthal, OT Gronig (ots)

In der Nacht von Samstag, den 23.10.2021 auf Sonntag, den 24.10.2021 kam es zu einem Einbruch in die Filiale der Bäckerei Gillen in Gronig. Die Täter entwendeten aus der Filiale die Tageseinnahmen des Vortages sowie auch hinterlegtes Wechselgeld. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Hinweise telefonisch unter 06851 / 898-0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell