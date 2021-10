Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht in Marpingen

66646 Marpingen, Marienstraße (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021 kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Marienstraße in Marpingen, vor der dortigen Marienapotheke, bei dem der Fahrer eines blauen Mercedes-Benz einen parkenden weißen Ford Focus beim Vorbeifahren beschädigte. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Der Mercedes müsste in Bereich der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt sein.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898-0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell