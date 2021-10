Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzten Mofa-Fahrer in Urexweiler

Marpingen (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021, gg. 19.30 Uhr, kam es in der Talstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mofa-Fahrer verletzt wurde. Dieser Mofa-Fahrer befuhr die Talstraße und stieß hierbei gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW. Bei diesem Zusammenstoß wurde der Mofa-Fahrer verletzt. Sowohl an dem Mofa wie auch dem PKW entstanden Sachschäden.

