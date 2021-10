Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Kindern in Werschweiler

St. Wendel (ots)

Am Montag, 18.10.2021, gg. 18.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hirtenstraße. Dort befuhr eine Junge mit seinem Mountainbike-Fahrrad die abschüssige Hirtenstraße. Gleichzeitig querte ein dort spielendes Kind die Fahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Fahrrad-Fahrer nicht mehr ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Kinder wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Ein Kind musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach ersten Feststellungen dürften die Verletzungen leichterer Art zu sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell