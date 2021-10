Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Fahrzeugs in Urexweiler

Marpingen (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021 wurde festgestellt, dass vom Betriebsgelände eines KFZ-Betriebs in der Illinger Straße ein Transporter gestohlen worden war. Es handelt sich hierbei um einen gebrauchten, nicht zugelassenen, weißen Fiat-Ducato. Der genaue Tatzeitraum des Diebstahls kann derzeit nicht sicher angegeben werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell