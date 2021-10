Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht auf Parkplatz

Tholey (ots)

Am 06.10.2021 gegen 13.05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Tholey zu einem Unfall. Die Fahrerin des verursachenden roten Geländewagens (ca. 30 Jahre alt, schlanke Figur, blonde Haare) stieß mit ihrem Fahrzeug gegen den schwarzen PKW der Geschädigten. Im Anschluss stieg die Verursacherin noch aus und schaute sich den anderen PKW an, verließ jedoch die Örtlichkeit ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Daher erbittet die Polizei nun Hinweise unter 06851/8980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell