POL-WND: Ölfass mit Altöl illegal entsorgt

St. Wendel (ots)

Am Sonntag gegen 13:30h stellte ein Spaziergänger in der Verlängerung des Krettnicher Weg in Tholey-Überroth fest, dass in der Gemarkung "Der Hofberg" im Gebüsch neben dem Feldwirtschaftsweg ein Ölfass illegal entsorgt wurde. Bei dem Fass handelte es sich um ein gelbes 60 Liter Fass mit der Aufschrift ENI. In dem Fass befand sich Altöl, welches nicht in den Boden ausgelaufen war. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel. Tel.: 06851-8980

