Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht Oberthal

St. Wendel (ots)

Am 15.10. 2021 zwischen 08:00h und 12:30h wurde ein in der Schillerstraße/Einmündung Goethestraße geparkter weißer Skoda Fabia am vorderen Stoßfänger von einem unbekannten Pkw beschädigt. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851-8980

