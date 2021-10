Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gefährliche Verkehrsmanöver in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montagmittag, gegen 14:20Uhr, kam es im Stadtbereich St. Wendel zu mehreren kritischen Verkehrssituationen. Hierbei befuhr ein grauer PKW, der Marke Ford, die Linxweilerstraße, aus Richtung August-Balthasar-Straße (Mc Donalds) kommend, in Fahrtrichtung Bahnhof. Die Fahrzeugführerin missachtete hierbei die Verkehrsregelungen an den beiden zu passierenden Verkehrskreiseln, indem sie entgegen der Fahrtrichtung in diese einbog und es nur dem Zufall, bzw. dem Reaktionsvermögen des "Gegenverkehrs" überlassen blieb eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen und/oder Geschädigte, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

