Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus an Grillhütte

66640 Namborn - Hofeld-Mauschbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einer blinden Zerstörungswut an der Grillhütte des Obst- und Gartenbauvereins Hofeld-Mauschbach. Hier hatten sich von Samstag auf Sonntag, auf dem frei zugänglichen Gelände des Vereines, bisher unbekannte Täter aufgehalten, welche mehrere Außensteckdosen beschädigten sowie Deckenleuchten abrissen und Bänke mit Farbstiften beschmierten. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

