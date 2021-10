Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht in Tholey

Tholey (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der B 269, unmittelbar hinter dem Ortseingang Tholey aus Richtung Alsweiler kommend, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam aus nicht näher zu benennender Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichen. Der Schildermast wurde hierbei aus dem Boden gerissen und ca. 10 m weiter in den Bereich der dortigen Bushaltestelle geschleudert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der unfallverursachende Pkw müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell