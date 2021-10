Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Kennzeichens von Motorrad

St. Wendel (ots)

Ein 22 jähriger Mann aus Bliesen parkte sein Motorrad, eine Kawasaki, am Donnerstag Abend, gegen 15:40 Uhr, vor der Sporthalle des Gymnasiums Wendalinum in St. Wendel. Gegen 18:00 Uhr stellte er fest, dass das Kennzeichenschild am Motorrad abmontiert wurde. Kennzeichen: WND-RK 91

Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens bzw. zu möglichen Tätern bitte an die Polizei in St. Wendel

