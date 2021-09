Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch ins Sportheim Freisen

Freisen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in das Sportheim in Freisen eingebrochen. Der oder die Täter durchtrennte(n) mit einem Winkelschleifer die Halterungen der Fenstergitter auf der Gebäuderückseite des Vereinsheims und drückte(n) anschließend ein Fenster auf, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hier wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen, Schränke und Schubladen durchwühlt und Bargeld entwendet. Anschließend entfernte(n) sich der / die Täter wieder von der Örtlichkeit.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem / den Täter(n), Fahrzeugen oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen machen können. Telefon: 06851/8980

