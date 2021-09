Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus am Sportplatz Scheuern

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag 17.09.2021 auf Samstag den 18.09.2021 kam es auf dem Sportplatz in Scheuern zu Vandalismus. Bislang unbekannte Täter beschädigten gewaltsam eine Tischplatte im rückwärtigen Tribünenbereich des Verkaufsstandes und verteilten die entstanden Teile im Umfeld. Des Weiteren wurden durch die unbekannten Täter Bierkisten inklusive Glasflaschen auf den dortigen Kunstrasenplatz geworfen, wodurch auf dem Platz ein großflächiges Glassplitterfeld entstanden ist. Zur vollständigen Entfernung aller Glassplitter bedarf es einer Spezialfirma. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851-8980

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell