Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Oberthal verletzt

Oberthal (ots)

Am Sonntag, 12.09.2021, gegen 17.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Dort befuhr eine PKW-Fahrerin die Hauptstraße in Richtung St. Wendel. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer eines Hauses. An dem PKW entstand hierbei hoher Schaden. Auch die Mauer des Anwesens wurde stark beschädigt. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Feuerwehr alarmiert und war im Einsatz. Wegen dieses Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

