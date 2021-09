Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Betrunkene Frau verursacht Verkehrsunfall und flüchtet zu Fuß

St. Wendel (ots)

Am späten Samstagabend fuhr eine 66-jährige Frau aus Marpingen von einer Gaststätte in der Hauptstraße in Urexweiler los. Auf dem Heimweg kollidierte sie zunächst mit einem Umleitungsschild. Danach streifte sie einen geparkten Pkw und touchierte noch eine Gartenmauer in der Talstraße. Im Anschluss rollte sie schließlich rückwärts und kam im Vorgarten des Unfallgeschädigten zum Stehen. Die Fahrerin versuchte im Anschluss erneut wegzufahren, fuhr sich jedoch im losen Untergrund fest. Die Frau ging daher zu Fuß nach Hause und ließ ihr stark beschädigtes Fahrzeug zurück. Die Polizisten der Polizeiinspektion St. Wendel konnten die Frau an ihrer Wohnanschrift schlafend antreffen. Sie stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihr wurde auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Frau erwarten nun Strafverfahren.

