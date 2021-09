Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand eines Jägerstandes in Hofeld-Mauschbach

St. Wendel (ots)

Am Samstag gegen 11:50h wurde in Hofeld-Mauschbach in der Gemarkung Der Hirtenunner unmittelbar in der Nähe der B 41 ein Hochsitz in Brand gesteckt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Hochsitz wurde hierdurch sehr stark beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851-8980

