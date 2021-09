Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an einem Pkw in Grügelborn

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum von Freitag 17:00 Uhr und Samstag 06:45h kam es in Grügelborn in der Steinbachstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Rückleuchte an einem Isuzu ein. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851-8980

