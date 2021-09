Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer in Niederlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 07.09.21, gegen, 15.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ottweiler Straße bei dem ein Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Dieser Pedelec-Fahrer befuhr zu dieser Zeit die Ottweiler Straße von der Ortsmitte kommend. Gleichzeitig wollte eine PKW-Fahrerin aus einer Hauseinfahrt rückwärts auf die Ottweiler Straße einfahren. Diese übersah hierbei den Zweiradfahrer, so dass es zu einer Kollision kam. Nach ersten Mitteilungen vor Ort dürfte der Pedelec-Fahrer nur leicht verletzt worden sein.

