Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verbotene "Himmelslaterne" landet in einem Baum in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Anwohner der St. Ingberter Straße wandten sich am Samstag, 04.09.21, gg. 20.10 Uhr besorgt an die Polizei St. Wendel, da sich dort eine sogenannte "Himmelslaterne" in einem Baum seines Anwesens verfangen hatte und befürchtet würde, dass hierdurch ein Brand entstehen könne. Zu einem Brand kam es dann glücklicherweise nicht, da die o.g. Laterne umgehend von einem Anwohner aus dem Baum gezogen wurde, bevor ein solcher Brand entstehen konnte. Die Feuerwehr musste letztendlich nicht alarmiert werden. Vor Ort wurde bekannt, dass möglicherweise zu dieser Zeit sogar mehrere "Himmelslaternen" gestartet worden waren. Es konnte bisher nicht geklärt werden wo und von wem diese gestartet wurden. Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Aus gegebenem Anlass wird nochmals daraufhin gewiesen, dass das Starten solcher "Himmelslaternen" gefährlich und auch verboten ist. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit da, die mit einem Bußgeld geahndet wird. Sollte ein Schadenseintritt vorliegen, werden zudem strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

