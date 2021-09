Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 49-jähriger Motorradfahrer stirb bei Verkehrsunfall

St. Wendel (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10:20 Uhr kam es auf der Landstraße 147 zwischen Primstal und Theley zu einem Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer hatten nach der Wahrnehmung eines lauten Knalls ein brennendes Motorrad und wenige Meter oberhalb den leblosen Fahrer neben der Autobahnbrücke der BAB 1 festgestellt. Das Feuer wurde durch die alarmierten Feuerwehrkräfte abgelöscht. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Es handelte sich um einen 49-jährigen Mann aus Marpingen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr er mit seiner Kawasaki Z750 die L 147 aus Richtung Primstal kommend in Richtung Theley. Er kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und kollidierte mit der Betonwand der Autobahnbrücke. Das Motorrad und sein Fahrer wurden etwa 3m die Böschung hinaufgeschleudert und kamen dort zur Endlage. Das Motorrad fing im Anschluss an zu brennen und wurde total beschädigt. Die Unfallörtlichkeit musste zwischen den beiden Anschlussstellen der AS Primstal für die Dauer der Unfallaufnahme bis 13:15 Uhr vollgesperrt werden. Ein Unfallsachverständiger wurde mit einem Gutachten beauftragt.

