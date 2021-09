Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Namborn verletzt

Namborn (ots)

Am Donnerstag, 02.09.2021, gg. 18.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Namborn bei dem eine E-Bike-Fahrerin verletzt wurde. Diese befuhr dort mit ihrem E-Bike einen unbefestigten, abschüssigen Weg in der Nähe der Göthestraße. Auf diesem unbefestigten Weg verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam zu Fall. Bei diesem Sturz verletzte sie sich und musste schließlich in ein Krankenhaus verbracht werden.

