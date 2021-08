Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zwei Fahrzeuge in St. Wendel, Gymnasialstraße beschädigt

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Samstag, 21.08.2021 wurden in St. Wendel an einem schwarzen Suzuki Swift und einem Wohnmobil jeweils ein Außenspiegel abgetreten. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen die Angaben zu dem oder den Tätern machen kann.

