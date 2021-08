Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Stromverteilers auf einer Baustelle der Seniorenwohnanlage

Oberkirchen (ots)

Am Freitag zwischen 16:00 und 17:00 Uhr begaben sich der oder die Täter an das Baustellengelände der im Bau befindlichen Seniorenwohnanlage in Oberkirchen und öffneten den Bauzaun. Anschließend wurde der Stromverteiler entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell